Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ОКР

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), при этом полное название организации будет запрещено. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.