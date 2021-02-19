Металлургический бизнес En+ Group привлек 200 миллионов долларов финансирования, привязанного к показателям устойчивого развития

17:10

РУСАЛ, входящий в металлургический бизнес En+ Group, объявил о подписании нового синдицированного предэкспортного кредита в размере до 200 млн долл. США, который привязан к показателям устойчивого развития.

Первое в России успешное привлечение средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанного к показателям устойчивого развития, РУСАЛ осуществил еще в 2019 году. С тех пор металлургический бизнес En+ Group продолжает активную работу по достижению амбициозных целей по снижению выбросов и декарбонизации отрасли. Международные банки поддерживают компанию в ее стремлении развивать технологии производства низкоуглеродного алюминия.

Величина маржи по кредиту варьируется в зависимости от ключевых показателей эффективности (KPI) в области воздействия компании на окружающую среду и устойчивого развития. KPI в дальнейшем будут согласованы сторонами. Помимо прочего, кредитом предусмотрена уступка выручки по контрактам на поставки алюминия. В том числе – алюминия с низким «углеродным следом» бренда ALLOW, при производстве которого используется возобновляемая энергия ГЭС.

Привлеченные средства были направлены на рефинансирование задолженностей с более высокой процентной ставкой. Societe Generale выступил в роли координирующего букраннера и уполномоченного ведущего организатора сделки. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Natixis стали уполномоченными ведущими организаторами. Societe Generale и Natixis стали координаторами по показателям устойчивого развития, а Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – организатором по вопросам устойчивого развития.

«Мы очень рады заключить эту сделку, – отметил заместитель генерального директора En+ Group и РУСАЛ Олег Мухамедшин. – Ведь именно она вновь демонстрирует поддержку инициатив En+ Group в области устойчивого развития со стороны финансового сообщества, а также наше стремление достичь производства и поставок самого экологически чистого алюминия на рынке. Поскольку спрос на более устойчивый и экологически чистый алюминий неизменно растет, Группа стремится снизить «углеродный след» производимой продукции. Подписание кредита также особенно важно в свете взятых обязательств En+ Group по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, а также их сокращению минимум на 35% к 2030 году».

Приоритет устойчивого развития и сокращения выбросов заводами, входящими в En+, был заложен основателем компании Олегом Дерипаской. Металлургический бизнес En+ Group является крупнейшим производителем «зеленого» алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по отрасли (области охвата 1 и 2). Компания продолжает активно внедрять новые технологии, направленные на снижение выбросов парниковых газов.

Обширная программа в области устойчивого развития Группы включает в себя целый ряд инициатив, среди которых – крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов «Под зеленым крылом». В ее рамках было высажено 1,1 млн деревьев на территории Сибири. Кроме того, в 2020 году En+ Group также опубликовала свою концепцию низкоуглеродного алюминия Green Aluminium Vision.