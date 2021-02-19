Во Франции мигрант убил сотрудника центра помощи просящим убежище - ТВ
17:40 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человек, получивший во Франции статус беженца, убил в пятницу утром в городе По (юго-запад Франции) сотрудника центра помощи мигрантам. Об этом новостной телеканал Бэ-эф-эм сообщил по сведениям, полученным от полиции.
Убийство было совершено ножом. Причины нападения на данное время не известны. Убийца является выходцем из Судана.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен срочно выезжает в город По, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. На своей странице в "Твиттере" министр высказал свои соболезнования родным и близким погибшего.
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