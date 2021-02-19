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Генсек НАТО: Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар

18:35 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдет раскол между двумя сверхдержавами. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения, - сказал он. - Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части - со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный".

Гутерриш не уточнил, о каких именно странах идет речь. Он также повторил прозвучавший уже почти год назад призыв к всеобщему перемирию на время пандемии коронавируса. "Мы видели определенные положительные подвижки в урегулировании некоторых конфликтов, но во многих других местах бои продолжаются", - констатировал он.

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