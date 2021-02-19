СНБО Украины принял "секретное решение" по ситуации в Донбассе

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял в пятницу "секретные решения" в связи с обострением ситуации в Донбассе, их содержание не подлежит разглашению. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Был рассмотрен вопрос о ситуации в зоне операции объединенных сил в Донбассе. Фиксирует резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня", - сказал он.