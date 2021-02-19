Против депутата Верховной рады Медведчука СНБО Украины ввел санкции

19:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в пятницу на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции, - это госпожа (Оксана) Марченко (супруга Виктора Медведчука), гражданка Украины, это господин (Виктор) Медведчук, гражданин Украины", - заявил Данилов.

Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку. По его словам, санкции вводятся на три года по статье финансирование терроризма.