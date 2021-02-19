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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

20:00 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ Демури Воронина по подозрению в государственной измене. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, арест был избран в начале этой недели.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ( "Государственная измена"- прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.


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