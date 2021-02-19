Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По утверждению Байдена, российское руководство "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". "Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - сказал он.

Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для "защиты общей безопасности" США и союзников.