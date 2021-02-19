Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
20:05 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
По утверждению Байдена, российское руководство "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". "Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - сказал он.
Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для "защиты общей безопасности" США и союзников.
НОВОСТИ
- 22:00 19.02.2021
- Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
- 22:00 19.02.2021
- В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
- 21:10 19.02.2021
- Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
- 21:00 19.02.2021
- Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
- 20:50 19.02.2021
- Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
- 20:40 19.02.2021
- Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
- 20:30 19.02.2021
- Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
- 20:20 19.02.2021
- Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
- 20:00 19.02.2021
- Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
- 19:35 19.02.2021
- СНБО Украины принял "секретное решение" по ситуации в Донбассе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать