Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
20:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе оставляет желать лучшего. Об этом она заявила в пятницу на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.
"Минский процесс - дипломатическое средство [по урегулированию конфликта на востоке Украины], но прогресс оставляет желать лучшего", - считает Меркель. В последние годы, по ее мнению, "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины".
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