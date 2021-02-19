Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе оставляет желать лучшего. Об этом она заявила в пятницу на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.

"Минский процесс - дипломатическое средство [по урегулированию конфликта на востоке Украины], но прогресс оставляет желать лучшего", - считает Меркель. В последние годы, по ее мнению, "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины".