Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ готова сохранить военное присутствие в Афганистане и считает, что преждевременный выход сил коалиции из страны может поставить под удар местные силы безопасности. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

"Германия готова дольше остаться в Афганистане", - сказала она. По ее словам, следует дать шанс "демократическим, мирным силам" в стране. "Вывод [сил] не должен привести к тому, что не те силы там возьмут верх", - отметила канцлер.