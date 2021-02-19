Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
20:30 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФРГ готова сохранить военное присутствие в Афганистане и считает, что преждевременный выход сил коалиции из страны может поставить под удар местные силы безопасности. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.
"Германия готова дольше остаться в Афганистане", - сказала она. По ее словам, следует дать шанс "демократическим, мирным силам" в стране. "Вывод [сил] не должен привести к тому, что не те силы там возьмут верх", - отметила канцлер.
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