Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трансатлантическое пространство должно иметь общую повестку в отношениях с Россией. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

"Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России", - сказала Меркель.

"Германия открыта к новой главе трансатлантического партнерства", - отметила канцлер Германии.