Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
20:50 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США своими требованиями в адрес Евросоюза по вопросу "Северного потока - 2" показали, кто в доме хозяин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
"Закончилось совещание министров обороны НАТО. Нет никаких откатов от требования платить 2% ВВП на нужды обороны, то есть на покупку американского оружия. Нет отхода и от требования к Европе по "Северному потоку - 2" - прекратить участвовать в каких-то делах, подрывающих европейскую безопасность. Ну, оттуда же виднее, правда? Это к тому, кто в доме хозяин. Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место. Ситуация с "Северным потоком - 2" абсолютно однозначна", - сказал он.
НОВОСТИ
- 22:00 19.02.2021
- Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
- 22:00 19.02.2021
- В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
- 21:10 19.02.2021
- Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
- 21:00 19.02.2021
- Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
- 20:40 19.02.2021
- Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
- 20:30 19.02.2021
- Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
- 20:20 19.02.2021
- Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
- 20:05 19.02.2021
- Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
- 20:00 19.02.2021
- Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
- 19:35 19.02.2021
- СНБО Украины принял "секретное решение" по ситуации в Донбассе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать