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Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место

20:50 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США своими требованиями в адрес Евросоюза по вопросу "Северного потока - 2" показали, кто в доме хозяин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Закончилось совещание министров обороны НАТО. Нет никаких откатов от требования платить 2% ВВП на нужды обороны, то есть на покупку американского оружия. Нет отхода и от требования к Европе по "Северному потоку - 2" - прекратить участвовать в каких-то делах, подрывающих европейскую безопасность. Ну, оттуда же виднее, правда? Это к тому, кто в доме хозяин. Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место. Ситуация с "Северным потоком - 2" абсолютно однозначна", - сказал он.

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