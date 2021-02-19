Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция выступает за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.

"Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности", - сказал Макрон, обращаясь к участникам конференции. "Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, - подчеркнул он. - Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе".