Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
21:10 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Игор Матович настаивает на покупке республикой российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Братиславе, о которой информировал телеканал "Тэ-А-Три".
"У этой вакцины (речь о "Спутнике V" - прим. ТАСС) нет недостатков, - подчеркнул Матович. - Я был бы рад, если бы министр здравоохранения [Словакии] разрешил ее применение в нашей стране".
Матович подверг критике позицию входящей в словацкую правительственную коалицию правоцентристской партии "За людей", из-за позиции представителей которой в кабмине в четверг на заседании правительства не было принято решение о покупке для применения в республике "Спутника V". Эту непростительную, по его словам, ошибку в деле обеспечения здоровья словаков может исправить глава Минздрава, в компетенции которого разрешить использов
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