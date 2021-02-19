В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища

22:00 Источник: Интерфакс

Таяние снега после обрушившейся на полуостров в пятницу непогоды позволит наполнить обмелевшие из-за засухи водохранилища Крыма, считает председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"Снега выпало достаточное количество. Это долго ожидаемый снег. Слава богу, что он выпал в таком объеме! Очень хорошо, что он выпал на всей территории республики, особенно в тех местах, где мы ожидаем этот снег - в местах снеготаяния, (это хорошо - ИФ) для наполнения наших водных резервуаров", - сказал крымский спикер в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу вечером.