В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
22:00 19.02.2021 Источник: Интерфакс
Таяние снега после обрушившейся на полуостров в пятницу непогоды позволит наполнить обмелевшие из-за засухи водохранилища Крыма, считает председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
"Снега выпало достаточное количество. Это долго ожидаемый снег. Слава богу, что он выпал в таком объеме! Очень хорошо, что он выпал на всей территории республики, особенно в тех местах, где мы ожидаем этот снег - в местах снеготаяния, (это хорошо - ИФ) для наполнения наших водных резервуаров", - сказал крымский спикер в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу вечером.
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