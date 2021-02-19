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НОВОСТИ

Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ

22:00 19.02.2021 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп ранее называл формат G7 неэффективным и потому даже сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

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