В Сочи горит гостиница на площади 600 кв. метров, проводится эвакуация постояльцев - МЧС

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в гостинице "Ювента" в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 07:19 поступило сообщение о пожаре в номере гостиницы "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта. Площадь пожара составляет 600 кв. метров. Проводится эвакуация постояльцев", - сказали в ведомстве.

Когда на место прибыли пожарные, горел номер на 7-м этаже на площади 150 кв. метров. В течение 12 минут огонь распространился, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожарные наращивают силы на месте ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет.