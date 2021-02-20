Все ограничения в работе Крымского моста сняты

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления дорог "Тамань".

"Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30 мск", - уточнили в пресс-службе.