Все ограничения в работе Крымского моста сняты
08:50 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в пятницу из-за непогоды, сняты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления дорог "Тамань".
"Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06:30 мск", - уточнили в пресс-службе.
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