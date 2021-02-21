Суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана войны
19:30 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - зачитывает приговор судья Вера Акимова. Его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.
По словам Акимовой, суд учел позицию Навального, который не признал вину и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его высказывания носили оценочный характер и относятся ко всем, кто поддержал поправки в Конституцию РФ, а не только к ветерану Игнату Артеменко. "Вина Навального подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего и экспертизами", - отмечается в приговоре судьи. По ее словам, являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего".
Навальный слушал приговор в наручниках под усиленным конвоем бойцов второго оперативного полка полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тысяч рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.
По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, носящие, по мнению обвинения, "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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