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НОВОСТИ

Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей за 2020 год

09:00 24.02.2021 Источник: Газета.Ru

За 2020 год государственный долг России вырос на 39,9%, до 18,99 трлн рублей. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты РФ. По данным ведомства, госдолг России за прошлый год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей и достиг отметки в 18 трлн 985,6 млрд руб., что составляет 17,8% от ВВП страны.

Как указывает Счетная палата, за 2019 год госдолг вырос на 7,8% или 976 млрд руб., а его объем составил 13 млрд 567,4 млрд руб. или 12,3% ВВП.

Вместе с тем в материалах говорится, что рост внутреннего долга составил 45,4% или 4,6 трлн руб., он достиг отметки в 14,791 трлн руб. При этом внешний долг в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд или на 3,5% — до $56,8 млрд.

Ранее сообщалось, что госдолг всех стран мира к концу 2020 года составил 98% мирового ВВП.  Газета.Ru

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