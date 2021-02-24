0
0
91
НОВОСТИ

Около двадцати европейских предприятий расторгли сотрудничество с «Северным потоком-2» - немецкие СМИ

10:05 24.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Около двух десятков европейских предприятий расторгли сотрудничество с проектом «Северный поток-2», или собираются это сделать, — так утверждают немецкие издания.

Немецкое информационное агентство dpa сообщает, что не менее 18 предприятий решили не рисковать связями с американским рынком после угроз санкциями, прозвучавшими из Вашингтона. Агентство цитирует доклад Госдепартамента США, переданный в пятницу в американский конгресс. Среди предприятий – в основном страховые компании из Великобритании, Швейцарии, Франции и Германии, а также немецкий промышленный концерн «Bilfinger». Кроме прочих сотрудничество расторгли парижский страховщик «AXA Group», «Zurich Insurance Group» и мюнхенская компания «Munich Re».

До настоящего времени санкции были вынесены только в отношении российского предприятия «КВТ-Рус». Однако представитель Госдепартамента США заявил, что угрозы санкциями не снимаются. Все предприятия, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток 2», рискуют подпасть под них.

Правительство ФРГ осуждает экстерриториальные санкции и вмешательство в суверенные экономические решения Германии и Евросоюза.

Накануне канцлер Ангела Меркель в очередной раз заявила, что «Северный поток-2» это исключительно экономический проект.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 24.02.2021
НКО могут запретить проводить крупные сделки без одобрения
0
46
10:00 24.02.2021
Хрущев лично приказал убить Кеннеди - экс-директор ЦРУ
0
93
09:32 24.02.2021
Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году - Ромни
0
121
09:20 24.02.2021
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
0
175
09:05 24.02.2021
Пашинян заявил, что российские «Искандеры» неработоспособны
0
248
09:00 24.02.2021
Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей за 2020 год
0
203
20:40 23.02.2021
До конца 2023 года Украина отсоединится от белорусской и российской энергосистем - МИД
0
821
20:30 23.02.2021
Происхождение частиц незаявленного урана на ряде своих объектов Иран пока не объяснил - МАГАТЭ
0
687
20:20 23.02.2021
От идеи размещения миротворцев ООН Украина не отказалась - постпред
0
913
20:10 23.02.2021
После ареста Мелии, премьер Грузии призвал все оппозиционные силы к диалогу
0
876

Возврат к списку