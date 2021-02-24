Около двадцати европейских предприятий расторгли сотрудничество с «Северным потоком-2» - немецкие СМИ
10:05 24.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Около двух десятков европейских предприятий расторгли сотрудничество с проектом «Северный поток-2», или собираются это сделать, — так утверждают немецкие издания.
Немецкое информационное агентство dpa сообщает, что не менее 18 предприятий решили не рисковать связями с американским рынком после угроз санкциями, прозвучавшими из Вашингтона. Агентство цитирует доклад Госдепартамента США, переданный в пятницу в американский конгресс. Среди предприятий – в основном страховые компании из Великобритании, Швейцарии, Франции и Германии, а также немецкий промышленный концерн «Bilfinger». Кроме прочих сотрудничество расторгли парижский страховщик «AXA Group», «Zurich Insurance Group» и мюнхенская компания «Munich Re».
До настоящего времени санкции были вынесены только в отношении российского предприятия «КВТ-Рус». Однако представитель Госдепартамента США заявил, что угрозы санкциями не снимаются. Все предприятия, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток 2», рискуют подпасть под них.
Правительство ФРГ осуждает экстерриториальные санкции и вмешательство в суверенные экономические решения Германии и Евросоюза.
Накануне канцлер Ангела Меркель в очередной раз заявила, что «Северный поток-2» это исключительно экономический проект. Эхо Москвы
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