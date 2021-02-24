Amnesty International больше не будет считать Навального узником совести
10:32 24.02.2021 Источник: РБК
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его высказываний в середине 2000-х годов.
В письме организации, опубликованном журналистом Аароном Матье, говорится, что во многих прошлых видео и постах Навального, которые недавно начали активно циркулировать в интернете, он, по мнению организации, «высказывался в поддержку насилия и дискриминации». Учитывая, что Навальный не отозвал свои заявления, сделанные в то время, Amnesty International не может более считать оппозиционера узником совести.
«Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам», — подчеркнул представитель Amnesty International Александр Артемьев, добавив, что в организации допускают, что просьбы проверить высказывания Навального могли быть частью кампании по дискредитации оппозиционера. РБК
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