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Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу об обрушении - СК

12:00 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих и пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении. В результате это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

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