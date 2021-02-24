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НОВОСТИ

Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти - СМИ

12:05 24.02.2021 Источник: Известия

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг (есть в распоряжении «Известий»). Сборы лучше повышать поэтапно, и на часть техники оставить прежними, считают в Минэнерго. В прошлом году цена электроэнергии уже рекордно выросла, а в 2021-м поднимется еще на 5,6%.

Подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции — рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством, считают эксперты.

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