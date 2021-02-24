Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти - СМИ
12:05 24.02.2021 Источник: Известия
Подорожание негативно скажется на экономике страны, приведет к ускорению инфляции — рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством, считают эксперты.
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