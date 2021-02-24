Лишать гражданства РФ нельзя, от него можно только отказаться по своему желанию - Крашенинников

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданство, согласно Конституции России, не отчуждаемо по рождению, человек может отказаться от него только самостоятельно. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ответ на просьбу прокомментировать инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.

"Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться", - сказал Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал не новым предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против РФ, а также не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против страны может обсуждаться, так как этот вопрос актуален.