Лишать гражданства РФ нельзя, от него можно только отказаться по своему желанию - Крашенинников
11:32 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданство, согласно Конституции России, не отчуждаемо по рождению, человек может отказаться от него только самостоятельно. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ответ на просьбу прокомментировать инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.
"Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться", - сказал Крашенинников.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал не новым предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против РФ, а также не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против страны может обсуждаться, так как этот вопрос актуален.
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