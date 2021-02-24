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Суд приговорил экс-главу Марий Эл Маркелова к 13 годам колонии со штрафом 235 млн руб.

11:00 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей", - сказала судья, зачитывая резолютивную часть приговора.

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