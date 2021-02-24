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В России выявили 11 749 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 749, до 4 200 902. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Уже второй день подряд в стране выявляют менее 12 000 заразившихся. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 218, до 3 751 562. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 383 против 417 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 430 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,01%, следует из данных штаба.

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