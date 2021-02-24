Швеция сохранит приверженность принципу независимости от военных альянсов - декларация

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция остается приверженной принципу независимости от военных альянсов. Об этом говорится во внешнеполитической декларации 2021 года, обнародованной в среду правительством страны и представленной в парламенте шведским министром иностранных дел Анн Линде.

"Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Она подразумевает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, особенно с Финляндией, и надежным национальным потенциалом обороны. Мы будем способствовать долгосрочной стабильности и безопасности в нашей части Европы", - говорится в документе.

При этом в декларации не упоминается так называемая опция НАТО. Она означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в этом альянсе. В декабре прошлого года парламентское большинство (Умеренная коалиционная партия, "Шведские демократы", "Христианские демократы", Партия центра и "Либералы") проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, заявила об этом варианте.

В декларации 2021 года также говорится, что Швеция выступает за сохранение антироссийских санкций. В то же время королевство будет сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес, отмечается в документе. "Примером этого является Совет государств Балтийского моря, где сотрудничество с Россией проходит хорошо", - поясняется в декларации.