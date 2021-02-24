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НОВОСТИ

В 2020 году в РФ выросло потребление водки

13:20 24.02.2021 Источник: Известия

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019-м. Топ-5 традиционно возглавили Сахалинская и Магаданская области, республики Коми и Карелия и Чукотка. А вот в лидеры по темпу роста употребления «беленькой» выбилась Калининградская область: 5,6 л на человека, что на 39% больше показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, с которыми ознакомились «Известия».

Впрочем, по словам представителя региона, больше пить калининградцы не стали — им помогли туристы, которых в прошлом году был небывалый наплыв. Еще один феномен 2020-го: легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.

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