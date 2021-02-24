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За оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может грозить до 5 лет тюрьмы - Яровая

14:00 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф - до пяти миллионов рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в среду, комментируя поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [руб.] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших", - отметила Яровая в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

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