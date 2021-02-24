Отказ от службы по призыву сейчас не обсуждается - Песков
14:12 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность отмены обязательной военной службы по призыву в России в настоящее время не обсуждается, подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это (военная служба - прим. ТАСС) - абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что, насколько ему известно, "сейчас каких-то обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется".
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