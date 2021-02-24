Тихановская выразила готовность гарантировать Лукашенко безопасности в случае его отставки
14:32 24.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Светлана Тихановская выразила готовность гарантировать Александру Лукашенко безопасности в случае его отставки. Лидер белорусской оппозиции в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказала, что этот вопрос должен стать итогом переговоров с властями и описала это как «маленький домик с личной охраной».
Ранее Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы» и призвала своих сторонников возобновить акции с 25 марта. Уличные волнения начались в республике в начале августа, когда ЦИК объявил об очередной победе Лукашенко на президентских выборах.
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