Тихановская выразила готовность гарантировать Лукашенко безопасности в случае его отставки

14:32 Источник: Эхо Москвы

Светлана Тихановская выразила готовность гарантировать Александру Лукашенко безопасности в случае его отставки. Лидер белорусской оппозиции в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказала, что этот вопрос должен стать итогом переговоров с властями и описала это как «маленький домик с личной охраной».

Ранее Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы» и призвала своих сторонников возобновить акции с 25 марта. Уличные волнения начались в республике в начале августа, когда ЦИК объявил об очередной победе Лукашенко на президентских выборах.