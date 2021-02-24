Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
15:12 24.02.2021 Источник: РБК
Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности российской разведки к массовой кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете сената по разведке, трансляция которых велась на YouTube-канале программы PBS NewsHour.
«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, какие бы привели к кому-то еще», — сказал Смит.
При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке. РБК
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