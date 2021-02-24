Хиллари Клинтон написала книгу о мировом заговоре

15:32 Источник: Эхо Москвы

Хиллари Клинтон выпустит книгу о мировом заговоре. Название первого художественного произведения, написанного бывшим кандидатом в президенты США, можно перевести как «Государство террора» или «Состояние террора». Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, соавтором Клинтон стала известная канадская писательница Луиза Пенни, известная детективными романами.

В новой книге рассказывается о недавно назначенном госсекретаре США, который пытается раскрыть серию террористических актов, сотрясающих Америку. Эхо Москвы