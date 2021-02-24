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Деятельность более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в 2020 году - Путин

16:32 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране в 2020 году удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов спецслужб других государств.

"Пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", - отметил российский лидер в среду на заседании коллегии ФСБ России.

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