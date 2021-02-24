Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные спецслужбы могут использовать террористов в своих целях, выявлению этих контактов нужно уделить особое внимание. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб", - сказал Путин, отметив, что, "к сожалению, все идет в ход, используют и террористов".

Он подчеркнул, что террористическая сеть в РФ пытается любыми способами восстановить свою активность. "Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки, используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи", - сказал президент.

Путин также потребовал повышать уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений и в целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета.