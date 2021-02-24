0
0
89
НОВОСТИ

Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

17:12 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные спецслужбы могут использовать террористов в своих целях, выявлению этих контактов нужно уделить особое внимание. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб", - сказал Путин, отметив, что, "к сожалению, все идет в ход, используют и террористов".

Он подчеркнул, что террористическая сеть в РФ пытается любыми способами восстановить свою активность. "Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки, используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи", - сказал президент.

Путин также потребовал повышать уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений и в целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 24.02.2021
Средний чек покупок россиян снизился в январе на 7,4%
0
62
17:28 24.02.2021
Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Воробьева о фотоловушках для эконарушителей
0
91
17:00 24.02.2021
Трещина на МКС могла расшириться - ЦУП
0
136
16:34 24.02.2021
БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
0
181
16:32 24.02.2021
Деятельность более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в 2020 году - Путин
0
196
16:12 24.02.2021
Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
0
205
16:00 24.02.2021
Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму
0
225
15:32 24.02.2021
Хиллари Клинтон написала книгу о мировом заговоре
0
229
15:12 24.02.2021
Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
0
275
15:00 24.02.2021
Космонавты на МКС провели временную изоляцию возможных мест утечки воздуха - Роскосмос
0
257

Возврат к списку