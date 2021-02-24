Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Воробьева о фотоловушках для эконарушителей
17:28 24.02.2021
Президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений в части использования камер фото- и видеофиксации привлечения к ответственности владельцев транспортных средств в случае правонарушений в области охраны окружающей среды. Например, при транспортировке ТКО, в том числе отходов строительства и сноса.
По словам заместителя председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, это очень хорошая инициатива. «Мы считаем, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв начинает выдвигаться в лидеры экологической повестки. Если все необходимые законы и подзаконные акты будут приняты с поддержкой президента, то эффективность общественной охраны природы значительно возрастет. Взаимодействие с надзорными органами тоже. Мы знаем, что информационная система Московской области – одна из лучших в стране: ЦУР, «Добродел» – если туда нужно будет отправлять специальным образом зафиксированные фотонарушения и по ним будет идти отработка, это значительно улучшит экологическую обстановку в регионе, прежде всего, и в стране», – отметил эксперт.
Как отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, президент поддержал инициативу губернатора, что лишний раз показывает, что Подмосковье работает в проактивном режиме: «Губернатор думает о будущем и понимает, что надо менять законодательство, чтобы предотвращать такие нарушения. Если раньше многие этим занимались, рассчитывая на возможность избежать наказания и остаться незамеченным, сейчас ситуация поменяется. Теперь наказание будет необратимым, и это заставит задуматься тех, кто собирается выбросить мусор в лесу».
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