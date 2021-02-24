Средний чек покупок россиян снизился в январе на 7,4%
17:40 24.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Средний чек покупок в России в январе снизился на 7,4%. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в исследовательском холдинге «Ромир», это традиционная ситуация после Нового года.
Чек сократился на 49 рублей и составил 614 рублей (по сравнению с декабрём). Во всех федеральных округах по сравнению с январём прошлого года средняя стоимость покупок товаров повседневного спроса снизилась.
Наибольший рост наблюдался в Дальневосточном ФО (18,4%), а наименьший годовой рост зафиксирован в Северо-Западном ФО (9,9%), отметили в «Ромире». Средний чек жителей Санкт-Петербурга и Москвы по отношению к декабрю 2020 года сократился на 7,0% и 7,3% соответственно.
«Негативная динамика среднего чека в январе традиционна и вполне объясняется сезонностью. Годовой же рост среднего чека сильно опережает рост совокупных расходов. Это связано со снижением частоты посещения магазинов – в этом продолжает чувствоваться влияние пандемии на покупательское поведение россиян», – рассказала исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.
Также зафиксировано падение среднего чека гипермаркетов по сравнению с прошлым месяцем (-15,6%).
НОВОСТИ
- 17:28 24.02.2021
- Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Воробьева о фотоловушках для эконарушителей
- 17:12 24.02.2021
- Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами
- 17:00 24.02.2021
- Трещина на МКС могла расшириться - ЦУП
- 16:34 24.02.2021
- БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
- 16:32 24.02.2021
- Деятельность более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в 2020 году - Путин
- 16:12 24.02.2021
- Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
- 16:00 24.02.2021
- Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму
- 15:32 24.02.2021
- Хиллари Клинтон написала книгу о мировом заговоре
- 15:12 24.02.2021
- Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
- 15:00 24.02.2021
- Космонавты на МКС провели временную изоляцию возможных мест утечки воздуха - Роскосмос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать