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Средний чек покупок россиян снизился в январе на 7,4%

17:40 24.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Средний чек покупок в России в январе снизился на 7,4%. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в исследовательском холдинге «Ромир», это традиционная ситуация после Нового года.

Чек сократился на 49 рублей и составил 614 рублей (по сравнению с декабрём). Во всех федеральных округах по сравнению с январём прошлого года средняя стоимость покупок товаров повседневного спроса снизилась.

Наибольший рост наблюдался в Дальневосточном ФО (18,4%), а наименьший годовой рост зафиксирован в Северо-Западном ФО (9,9%), отметили в «Ромире». Средний чек жителей Санкт-Петербурга и Москвы по отношению к декабрю 2020 года сократился на 7,0% и 7,3% соответственно.

«Негативная динамика среднего чека в январе традиционна и вполне объясняется сезонностью. Годовой же рост среднего чека сильно опережает рост совокупных расходов. Это связано со снижением частоты посещения магазинов – в этом продолжает чувствоваться влияние пандемии на покупательское поведение россиян», – рассказала исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.

Также зафиксировано падение среднего чека гипермаркетов по сравнению с прошлым месяцем (-15,6%).

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