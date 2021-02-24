Экипаж очередного "Союза" будут составлять только россияне, впервые за 20 лет

18:40 Источник: Интерфакс

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ближайший пуск у нас как раз накануне юбилея Дня космонавтики, это как раз будет 9 апреля", - сказал Рогозин в эфире передачи "Линия Генерального", опубликованной на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

Ранее сообщалось, что "Союз МС-18" должен отправиться к МКС в апреле, в состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков. Данный полет может стать первым за 20 лет с полностью российским экипажем.