Около 430 тыс. жителей Саратова остались без воды из-за аварии

09:05 Источник: Интерфакс

Коммунальные службы Саратова устраняют крупную коммунальную аварию, оставившую без холодной и горячей воды жильцов 2 тыс. 726 домов разной этажности в шести районах областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в четверг.

Авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в 8:00 по местному времени, говорится в сообщении.

В зоне понижения холодного водоснабжения оказались дома, в которых проживает 424 тыс. человек. В Саратове сейчас 21 градус мороза.