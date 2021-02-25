Около 430 тыс. жителей Саратова остались без воды из-за аварии
09:05 25.02.2021 Источник: Интерфакс
Коммунальные службы Саратова устраняют крупную коммунальную аварию, оставившую без холодной и горячей воды жильцов 2 тыс. 726 домов разной этажности в шести районах областного центра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в четверг.
Авария на водоводе диаметром 1000 мм произошла в 8:00 по местному времени, говорится в сообщении.
В зоне понижения холодного водоснабжения оказались дома, в которых проживает 424 тыс. человек. В Саратове сейчас 21 градус мороза.
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