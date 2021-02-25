Китаю удалось одержать полную победу над бедностью - Си Цзиньпин
09:32 25.02.2021 Источник: Известия
Китаю удалось одержать полную победу в борьбе с бедностью, за последние восемь лет почти 100 млн человек вышли из-за черты бедности. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью, передает агентство Xinhua.
Он подчеркнул, что из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень».
Си Цзиньпин также назвал это событие историческим чудом и великой славой китайского народа. Известия
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