0
0
116
НОВОСТИ

Китаю удалось одержать полную победу над бедностью - Си Цзиньпин

09:32 25.02.2021 Источник: Известия

Китаю удалось одержать полную победу в борьбе с бедностью, за последние восемь лет почти 100 млн человек вышли из-за черты бедности. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью, передает агентство Xinhua.

Он подчеркнул, что из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень».

Си Цзиньпин также назвал это событие историческим чудом и великой славой китайского народа.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 25.02.2021
Список богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов
0
74
10:20 25.02.2021
Ремонт Капитолия США после "штурма"обойдется более чем в $30 млн
0
96
10:05 25.02.2021
Глава Европейского командования США заявил, что считает РФ угрозой существования США и союзников
0
118
10:00 25.02.2021
Каждая десятая российская компания готовится к закрытию - исследование
0
151
09:20 25.02.2021
Сергей Рябков призвал к сокращению роли доллара в РФ
0
207
09:05 25.02.2021
Около 430 тыс. жителей Саратова остались без воды из-за аварии
0
197
09:00 25.02.2021
В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков - метеобюро
0
185
22:43 24.02.2021
МЧС выпустило предупреждение о сильном снегопаде в Москве в ночь на 25 февраля
0
617
22:10 24.02.2021
Британский штамм COVID-19 отправляет в больницы больше пациентов, чем оригинал - Минздрав Дании
0
635
21:25 24.02.2021
Чижов: Речь никогда не шла о том, что Россия по своей инициативе разорвет отношения с ЕС
0
689

Возврат к списку