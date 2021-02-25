Ремонт Капитолия США после "штурма"обойдется более чем в $30 млн
10:20 25.02.2021 Источник: Газета.Ru
Ремонт здания американского конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем $30 млн, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона. «Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в разной степени от повреждений», – заявил архитектор на слушаниях в палате представителей конгресса.
Законодатели нижней палаты конгресса уже одобрили выделение $30 млн на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.
Ранее кандидат на пост министра юстиции США Меррик Гарленд пообещал привлечь к суду штурмовавших Капитолий.
3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов. Газета.Ru
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