Список богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов

10:32 Источник: Эхо Москвы

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список богатейших россиян. Согласно ресурсу Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, активы Мордашова и его семьи превышают $29 млрд. Мордашов сместил на второе место президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина, у которого $28,8 млрд. На третьем месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд). Эхо Москвы