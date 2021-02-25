Список богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов
10:32 25.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список богатейших россиян. Согласно ресурсу Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, активы Мордашова и его семьи превышают $29 млрд. Мордашов сместил на второе место президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина, у которого $28,8 млрд. На третьем месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд). Эхо Москвы
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