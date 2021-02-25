Большинство россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателей - опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 84% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Про этом 38% считают, что размер корпоративной доплаты должен превышать 30 тыс. руб. в месяц, говорится в результатах опроса сервиса Работа.ру совместно с НПФ Сбербанка.

"84% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию после завершения карьеры. За последний год количество тех, кто мечтает о подобном дополнительном доходе, увеличилось: в феврале 2020 года в ходе аналогичного опроса сервиса Работа.ру и НПФ Сбербанка о своем желании получать выплаты от работодателя заявили 78% респондентов", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что при этом 38% респондентов считают, что размер такой выплаты должен превышать 30 тыс. руб. в месяц, 26% согласились бы получать 20-30 тыс. руб., 18% - 15-20 тыс. руб., 12% - 10-15 тыс. руб., только 6% готовы получать до 10 тыс. руб.

Как пояснил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, такие корпоративные пенсионные программы, в которых работодатель делает равные с работником взносы, вполне могут обеспечить россиянам желаемый доход на пенсии. "Например, если мужчина со средней по России зарплатой в 47 867 рублей в месяц в 30 лет вступит в КПП, будет ежемесячно отчислять на программу 3% зарплаты (1 436 рублей) и дополнять накопления таким же взносом от работодателя, размер его корпоративной пенсии в итоге составит 32 423 рубля в месяц. Преимущества КПП очевидны: участвуя в программе, работник получает гарантию социальной защищенности при выходе на заслуженный отдых, а работодатель приобретает инструмент для мотивации персонала и удержания высококвалифицированных специалистов", - отметил он.

Опрос проводился в феврале 2021 года среди 3 500 респондентов из всех регионов России.