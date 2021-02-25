Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
11:32 25.02.2021 Источник: Интерфакс
Армения начинает разработку концепции реформирования Вооруженных сил при сотрудничестве с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Сегодня я подпишу решение о формировании рабочей группы под руководством главы Минобороны, которая разработает концепцию реформирования ВС, дорожную карту и график работ", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, в этом процессе Армения будет тесно сотрудничать с Россией - "партнером номер один по безопасности".
"Уверен, что в результате этого процесса это сотрудничество станет более эффективным в сфере безопасности, военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества", - отметил Пашинян.
23 февраля посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что РФ оказывает поддержку в модернизации Вооруженных сил Армении.
"Она уже это делает", - сказал Копыркин, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли Россия оказать полную поддержку в реформировании армянской армии.
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