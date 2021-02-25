Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ

11:32 Источник: Интерфакс

Армения начинает разработку концепции реформирования Вооруженных сил при сотрудничестве с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодня я подпишу решение о формировании рабочей группы под руководством главы Минобороны, которая разработает концепцию реформирования ВС, дорожную карту и график работ", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, в этом процессе Армения будет тесно сотрудничать с Россией - "партнером номер один по безопасности".

"Уверен, что в результате этого процесса это сотрудничество станет более эффективным в сфере безопасности, военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества", - отметил Пашинян.

23 февраля посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что РФ оказывает поддержку в модернизации Вооруженных сил Армении.

"Она уже это делает", - сказал Копыркин, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли Россия оказать полную поддержку в реформировании армянской армии.