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В России выявили 11 198 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 11 198, это минимальный показатель с 7 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 212 100, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,27%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 102, до 3 767 664. Таким образом, уже вылечились более 89,4% всех заразившихся в стране с начала пандемии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 446 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 876 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,02%, следует из данных штаба.

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