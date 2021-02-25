Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября - Мишустин
14:32 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.
"С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса", - напомнил он. "В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября", - подчеркнул глава правительства.
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