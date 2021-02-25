Турция осуждает попытку переворота в Армении, заявил глава МИД
15:12 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара осуждает попытку переворота в Армении.
"Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении", - заявил он на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
По словам Чавушоглу, у Турции "не было контактов с властями Армении", но у Анкары "есть принципиальная позиция относительно переворотов". Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что "в регионе существует окно возможности, которое все должны использовать".
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.
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