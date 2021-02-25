Все школьники Эстонии обязаны учиться на эстонском языке - президент страны

16:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Эстонии заявила, что все школьники страны обязаны учиться на эстонском языке. По словам Керсти Кальюлайд, это касается и соотечественников с другими культурными корнями. При этом Кальюлайд признала, что сегодня эстонской культуре, языку и обычаям не угрожает какая-то большая внешняя сила. Эхо Москвы