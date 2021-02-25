Пашинян потребовал от президента Армении немедленно уволить начальника Генштаба ВС
17:00 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что будет считать президента страны Армена Саркисяна присоединившимся к государственному перевороту, если тот не подпишет указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна, который с группой военных потребовал отставки нынешнего правительства.
"Если президент Армении не подпишет предложение об увольнении начальника генштаба, то означает ли это, что он присоединится к государственному перевороту? Думаю, да", - заявил Пашинян на митинге в свою поддержку на площади Республики.
Пашинян отметил также, что те, кто будут нарушать закон, будут арестованы.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В Генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС, его заместители, главы управлений и корпусов.
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